S&P dégrade la note de Casino de "CC" à "D"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'agence de notation S&P Global a abaissé de "CC" à "D" la note de crédit de Casino, affirmant dans un communiqué publié jeudi que le groupe français n'avait pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations, malgré le délai de grâce de 30 jours qui lui avait été accordé. S&P Global a également indiqué avoir suspendu sa notation à la demande du groupe de grande distribution. "Casino n'a pas honoré le coupon dû mi-juillet pour ses 400 millions d'euros d'obligations 2026, malgré le délai de grâce qui lui avait été accordé (...), ce qui, pour nous, constitue un défaut", a indiqué S&P Global. "Nous pensons que (Casino) ne parviendra pas à s'acquitter de la totalité, ou de la quasi-totalité, de ses autres obligations lorsqu'elles arriveront à échéance. Nous considérons donc que la défaillance de Casino est une quasi-certitude et avons abaissé toutes nos notes (...) à 'D'." Confronté à un lourd endettement, Casino a conclu fin juillet un accord de principe avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette. Cet accord doit permettre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024. (Rédigé par Camille Raynaud)