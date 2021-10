Sous-marins: La décision australienne jugée rationnelle par Borrell

MADRID (Reuters) - La décision de l'Australie d'annuler l'énorme contrat d'acquisition de sous-marins français était rationnelle, a estimé vendredi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

"L'Australie a décidé de renforcer ses liens militaires et militaro-industriels avec ceux qui pouvaient lui offrir la même protection", a déclaré le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lors d'une conférence à Madrid.

La décision soudaine de l'Australie d'annuler le mois dernier un contrat de 40 milliards de dollars passé avec Naval Group pour acquérir 12 sous-marins français et de conclure à la place un partenariat avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne a provoqué la colère de la France, qui a dénoncé un "coup dans le dos" et a tendu les relations transatlantiques.

