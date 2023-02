Soulagement après la Fed, en attendant la BCE et la BoE

Crédit photo © Reuters

(Répétition coquille dans le titre) par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé jeudi avec un léger repli pour le Dow Jones mais une hausse du S&P-500 et du Nasdaq au lendemain des annonces jugées rassurantes de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors qu'en Europe la tendance est à la prise de risque, notamment sur les hautes technologies, avant les décisions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre. Le Nasdaq est attendu en progression de plus de 1% à l'ouverture à New York avec l'envolée de 19% de Meta Platforms dans les transactions en avant-Bourse, tandis que sur le Stoxx 600 paneuropéen, le compartiment technologique (+3,49%) évolue à un sommet de dix mois. À Paris, le CAC 40 avance de 0,56% à 7.116,78 vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,5% et à Londres, le FTSE progresse de 0,63%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,65%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,11% et le Stoxx 600 0,73%. La BCE et la BoE devraient annoncer ce jeudi un relèvement limité des taux de 50 points de base, à respectivement 2,5% et 4%, alors que l'inflation en zone euro a encore ralenti en janvier, à 8,5%. La Fed, qui a, comme prévu, augmenté mercredi d'un quart de point l'objectif de taux des fonds fédéraux à 4,50%-4,75%, s'est montrée plus optimiste sur la décélération de la hausse des prix aux Etats-Unis et un atterrissage en douceur de l'économie, son président, Jerome Powell, jugeant que le processus de "désinflation" avait commencé. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans le sillage de l'envolée en avant-Bourse de Meta Platforms, Apple, Alphabet et Amazon, qui publieront leurs résultats après la clôture de Wall Street, gagnent de 1,1% à 4,3%. Le propriétaire de Facebook a annoncé mercredi soir un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars (36,4 milliards d'euros), un contrôle plus strict de ses coûts cette année et une prévision optimiste pour son chiffre d'affaires au premier trimestre. VALEURS EN EUROPE Outre les prévisions de Meta Platforms, la perspective d'une accalmie sur les taux d'intérêt profite à l'indice européen des nouvelles technologies (+3,49%), meilleure performance sectorielle, et à l'indice de l'immobilier (+2,88%). Avant les annonces de la BCE et de la BoE, l'actualité des résultats des sociétés rythme les échanges. A Paris, Publicis est en tête du CAC 40 avec un gain de 6,28%, le numéro trois mondial de la publicité anticipant une croissance organique de 3% à 5% cette année après une hausse de 10,1% en 2022. Dassault Systèmes, en hausse de 6,74%, a pour sa part dit prévoir une croissance de son chiffre d'affaires cette année et tabler sur un rebond en Chine. Ailleurs en Europe, les résultats d'Infineon (+7,25%), Shell (+2,64%) ou encore Santander (+6,07%) sont applaudis, tandis que Deutsche Bank (-1,73%) et ING (-5,38%) ont déçu. Telecom Italia (TIM) (+9,69%), de son côté, est tiré par une offre du fonds KKR sur son réseau fixe. TAUX/CHANGES Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de près de cinq points de base, à 2,24%, dans le sillage des commentaires de la Fed. Celui des bons du Trésor américain de même échéance est quasiment stable à 3,41% après avoir reflué la veille de plus de 12 points. L'appétit pour le risque conjugué aux annonces de la Fed pèsent sur le dollar, qui recule face à un panier de devises de référence, permettant à l'euro de remonter à un sommet depuis le 4 avril contre la monnaie américaine, à 1,1034 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers sont globalement stables, le reflux du dollar compensant les craintes liées aux nouvelles sanctions de l'UE contre la Russie qui seront étudiées vendredi. Le Brent perd 0,05% à 82,8 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,13% à 76,51 dollars. (Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)