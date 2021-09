Soulagée sur Evergrande, Wall St ouvre en hausse avant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse en début de séance mercredi, rassurée au moins provisoirement sur le risque d'un défaut du géant immobilier chinois Evergrande, mais la tendance pourrait évoluer en fin de séance avec les annonces très attendues de la Réserve fédérale.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 193,76 points, soit 0,57%, à 34.113,6, le Standard & Poor's 500 (qui a fini dans le rouge dix des 12 dernières séances) progresse de 0,48% à 4.374,92 et le Nasdaq Composite prend 0,19% à 14.775,15.

Evergrande, dont les difficultés préoccupent les marchés en raison des risques de contagion à l'ensemble du système financier chinois, a annoncé un accord sur le paiement des coupons d'une émission obligataire dus jeudi, repoussant ainsi l'éventualité d'un défaut.

Les investisseurs attendent désormais le communiqué de politique monétaire et les nouvelles prévisions de la Fed, à 18h00 GMT, puis la conférence de presse de son président, Jerome Powell, une demi-heure plus tard, dans l'espoir d'y voir plus clair sur le calendrier du "tapering", la diminution progressive des achats d'obligations de la banque centrale attendue dans les mois à venir.

Mais l'évolution récente de l'emploi aux Etats-Unis, la situation sanitaire et les préoccupations liées à Evergrande pourraient inciter l'institution à temporiser.

Aux valeurs, la hausse quasi générale profite surtout aux valeurs liées aux matières premières et à l'énergie, dont les cours affichent un rebond solide: Exxon Mobil et Chevron gagnent respectivement 2,22% et 2,17%, Caterpillar 1,81%.

Dans le rouge, FedEx chute de 7,89% après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours, en arguant de la pénurie de main-d'oeuvre.

(Reportage Marc Angrand)