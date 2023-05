Soudan : Violents affrontements à Khartoum avant la fin de la trêve

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Des affrontements violents et nourris ont été observés lundi dans certains secteurs de la capitale soudanaise, ont rapporté des habitants, quelques heures avant l'expiration d'un accord de cessez-le-feu.

Malgré une trêve ayant pour but d'apporter un peu de répit à la population et de laisser le passage à l'aide humanitaire, les combats se sont poursuivis dimanche et lundi dans le sud et l'ouest d'Omdurman, l'une des trois villes adjacentes qui constituent la grande capitale du Soudan. De l'autre côté du Nil, dans le sud de Khartoum, des habitants ont également fait état d'affrontements dimanche soir. L'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sont engagées dans une lutte pour le pouvoir depuis le 15 avril, qui a fait des centaines de morts et précipité près de 1,4 million de personnes hors de leur domicile. Les deux parties ont déclaré samedi envisager le prolongement d'une semaine de l'accord de cessez-le-feu. Cette trêve avait été négociée sous l'égide de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis. Elle doit expirer à 21h45 (19h45 GMT), heure locale. L'Arabie saoudite et les Etats-Unis ont déclaré dimanche que l'armée et les FSR avaient violé la trêve à plusieurs reprises et avaient empêché l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rétablissement des services dits essentiels. (Reportage Khalid Abdelaziz ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Claude Chendjou)