Soudan-Une frappe aérienne fait 22 morts à Omdurman-ministère

Soudan-Une frappe aérienne fait 22 morts à Omdurman-ministère













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Au moins 22 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors d'une frappe aérienne de l'armée soudanaise sur l'ouest d'Omdurman, a déclaré samedi le ministère de la santé de l'État de Khartoum, tandis que les affrontements entre les factions militaires du pays entraient dans leur douzième semaine. Alors que les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) ont rapidement dominé la capitale Khartoum et ses deux villes adjacentes Omdurman et Bahri après le début des combats le 15 avril, l'armée a procédé à des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Les combats, auxquels aucune tentative de médiation n'a permis de mettre un terme jusqu'à présent, menacent d'entraîner le Soudan dans une guerre civile plus large, en faisant intervenir d'autres acteurs internes et externes au pays d'Afrique de l'Est. Selon le ministère fédéral de la santé, au moins 1.133 personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont éclaté dans la capitale et dans les régions du Kordofan et du Darfour, déclenchant des violences ethniques dans l'État du Darfour occidental. Plus de 2,9 millions de personnes ont été déplacées, dont près de 700.000 ont fui vers les pays voisins. Plus de la moitié de la capitale a été détruite. (Reportage de Moaz Abd-Alaziz et Nafisa Eltahir au Caire, Khalid Abdelaziz à Dubaï, rédigé par Mark Potter, version française Benjamin Mallet)