Soudan : Un avion d'évacuation turc visé par des tirs à Khartoum

Soudan : Un avion d'évacuation turc visé par des tirs à Khartoum













KHARTOUM, 28 avril (Reuters) - Les Forces de soutien rapide (FSR), unité paramilitaire sous les ordres du général soudanais Mohamed Hamdan Dagalo, ont ouvert le feu en direction d'un avion d'évacuation turc qui se posait à l'aéroport de Khartoum, a dit vendredi l'armée régulière. Selon cette dernière, un membre d'équipage a été touché par ces tirs, ce qu'a réfuté le ministère turc de la Défense. Les combats entre l'armée gouvernementale soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah el Bourhan et les FSR ont fait des centaines de morts depuis deux semaines. Des frappes aériennes ainsi que des tirs d'artillerie et de chars ont été signalés vendredi à Khartoum après l'expiration dans la nuit d'une trêve qui courait depuis 72 heures. Un journaliste de Reuters a constaté qu'une épaisse fumée s'échappait au-dessus de deux zones de la ville voisine de Bahri. Dans un communiqué, les FSR ont accusé l'armée gouvernementale d'avoir violé la trêve conclue sous l'égide des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite en conduisant des frappes aériennes contre ses bases d'Omdourman et de Jabal Awliya. (Khalid Abdelaziz et Tala Ramadan; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)