Soudan : Tractations pour prolonger la trêve, les évacuations se poursuivent...

Crédit photo © Reuters

KHARTOUM (Reuters) - Les Etats-Unis et des pays africains tentaient jeudi d'arracher aux belligérants soudanais une prolongation de la trêve de 72 heures qui doit expirer à minuit, alors que des combats de moindre intensité se poursuivent dans le pays. Les pays étrangers continuent parallèlement à évacuer leurs ressortissants, notamment la France qui a dit jeudi matin avoir extrait 936 personnes du Soudan jusqu'à présent. Les dernières rotations ont permis d'évacuer aussi bien des Français que des Britanniques, des Américains, des Canadiens, des Néerlandais, des Italiens, des Suédois et des Ethiopiens, a indiqué le Quai d'Orsay. Les combats entre l'armée régulière soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah el Bourhan et les Forces de soutien rapide (FSR), unité paramilitaire sous les ordres du général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de "Hemedti", ont fait des centaines de morts depuis deux semaines. L'armée soudanaise a dit mercredi soir avoir donné son accord de principe pour participer à des négociations à Juba, la capitale du Soudan du Sud, à l'initiative de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), une organisation régionale qui réunit sept pays d'Afrique de l'Est dont le Soudan. Mais dans un communiqué diffusé jeudi matin, les FSR ont accusé les militaires de les avoir attaquées à nouveau et de propager de "fausses rumeurs", sans faire explicitement allusion à l'initiative de l'IGAD. Des échanges de tirs retentissaient toujours jeudi dans la région de Khartoum, ont dit des habitants à Reuters. Le cessez-le-feu de trois jours conclu en début de semaine sous l'égide des Etats-Unis doit expirer jeudi à minuit (22h00 GMT) alors que de nombreux ressortissants étrangers n'ont pas encore été évacués et que les Soudanais sont privés de tous les services essentiels, notamment de santé. Selon l'armée soudanaise, les présidents du Soudan du Sud, du Kenya et de Djibouti, trois pays membres de l'IGAD, s'emploient à obtenir une extension de la trêve. Reuters n'a pas pu joindre de porte-parole de l'IGAD pour le moment. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est pour sa part entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour tenter de créer les conditions d'un arrêt des combats, a fait savoir le Département d'Etat. (Rédigé par Tom Perry, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)