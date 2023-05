Soudan: Plus de 700.000 déplacés dans le pays en raison des violences, rapporte l'OIM

GENÈVE (Reuters) - Les combats au Soudan entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait plus de 700.000 déplacés à l'intérieur du territoire, a déclaré mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir si ces personnes tentaient de quitter le pays par une de ses sept frontières terrestres, alors qu'au moins 150.000 personnes ont déjà quitté le Soudan de cette façon, selon les données de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le porte-parole de l'OIM, Paul Dillon, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève que plus de 700.000 personnes avaient été déplacées à l'intérieur du Soudan depuis le début des combats en avril. Ce nombre a plus que doublé en une semaine. "Il est très difficile en ce moment de trouver de l'argent. Les guichets automatiques ne fonctionnent pas et le système bancaire ne fonctionne pas. Le carburant est difficile à trouver et coûte cher", a-t-il ajouté. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré lors de la même réunion que 604 personnes avaient été tuées et plus de 5.000 blessées depuis que les violences ont éclaté les deux parties. (Reportage Emma Farge, rédigé par Miranda Murray et Angus MacSwan ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)