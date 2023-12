Soudan : Les FSR progressent au sud de Khartoum

par Khalid Abdelaziz DUBAI, 15 décembre (Reuters) - L'armée régulière soudanaise tentait de repousser les attaques des unités paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) vendredi près de Wad Madani, une ville importante jusqu'ici épargnée par les combats qui a accueilli des centaines de milliers de civils en huit mois de guerre. Les affrontements dans la région, à environ 170 km au sud-est de Khartoum, menacent d'ouvrir un nouveau front dans un conflit qui a fait 1,5 million de réfugiés et plus de 5,4 millions de déplacés internes et a laissé la capitale en ruines. Près de 500.000 de ces déplacés ont fui vers Wad Madani et d'autres villes de l'Etat de Gezira. La prise de contrôle de Wad Madani, ville densément peuplée où certains services gouvernementaux et humanitaires ont été transférés, entraînerait probablement des déplacements massifs de population et aggraverait la crise humanitaire en cours, l'Onu mettant en garde contre des conditions proches de la famine dans les zones directement touchées par le conflit. Des habitants de Khartoum et d'autres villes ont dénoncé des viols, des pillages, des exécutions et arrestations arbitraires par les forces de sécurité. D'après des témoins interrogés par Reuters, les FSR ont atteint Um Eleila, une ville située à 15 km de Wad Madani dont les dépôts de carburant sont convoités par les paramilitaires. Des habitants de Wad Madani disent avoir entendu des explosions mais ne font pas état de combats dans la ville. L'armée de l'air et l'artillerie ont infligé d'importantes pertes aux FSR et ont bloqué une incursion vers la ville, a affirmé une source de l'armée à Reuters. La guerre entre l'armée et les FSR, qui ont pris le contrôle lors d'un coup d'Etat en 2021 après le soulèvement populaire de 2019, avant de s'opposer sur les modalités de la transition politique, a éclaté à Khartoum le 15 avril. Les tentatives de médiation soutenues par la communauté internationale entre les parties belligérantes, qui prétendent toutes deux pouvoir remporter une victoire absolue, se sont jusqu'à présent révélées infructueuses. Selon l'Onu, plus de 12.000 personnes sont mortes, un bilan sous-estimé selon les experts. (Reportage Khalid Abdelaziz, rédigé par Nafisa Eltahir ; version française Lina Golovnya, édité par Jean-Stéphane Brosse)