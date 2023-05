Soudan : Les FSR ouvertes à des discussions sur une prolongation de la trêve

LE CAIRE, 27 mai (Reuters) - Les unités paramilitaires soudanaises des Forces de soutien rapide (FSR), opposées à l'armée régulière dans de violents combats depuis la mi-avril, se sont déclarées ouvertes, samedi, à la possibilité de prolonger un accord de cessez-le-feu qui doit expirer lundi. Dans un communiqué, les FSR se "déclarent tout à fait disposées à poursuivre les discussions durant les deux derniers jours de la trêve sous les auspices de la médiation américano-saoudienne pour débattre de la possibilité de renouveler l'accord de cessez-le-feu et les arrangements humanitaires". Les belligérants ont signé lundi dernier un accord de trêve d'une durée de sept jours afin de permettre le passage de l'aide humanitaire mais le cessez-le-feu n'a apporté qu'un répit très relatif à la population soudanaise après des semaines d'affrontements entre les troupes fidèles au général Abdel Fattah al Bourhan et les FSR de l'ancien chef de milice Mohamed Hamdane Dagalo, plus connu sous son surnom de Hemedti. (Reportage Hatem Maher, Ahmed Tolba, version française Jean-Stéphane Brosse)