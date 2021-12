Soudan : Les forces de sécurité déployées à Khartoum en prévision de manifestations

KHARTOUM, 19 décembre (Reuters) - Les forces de sécurité ont été déployées dimanche dans la capitale soudanaise Khartoum pour bloquer les routes et les pontes pour empêcher de nouvelles manifestations prévues contre le coup d'Etat militaire du 25 octobre en dépit du rétablissement du Premier ministre Abdalla Hamdok dans ses fonctions.

Des manifestations sont également prévues à travers le pays pour célébrer le troisième anniversaire du renversement d'Omar al-Bachir en 2019.

Samedi soir, Abdalla Hamdok a appelé à ne pas menacer la stabilité et l'unité du pays pour ne pas fragiliser la révolution soudanaise.

Les forces de sécurité ont bouclé les principales artères menant à l'aéroport et au quartier général de l'armée. Des forces de sécurité et des troupes paramilitaires ont aussi été massivement déployées autour du palais présidentiel dans le centre de Khartoum où les manifestants ont prévu de converger. (Reportage Khalid Abdelaziz et Nafisa Eltahir, version française Matthieu Protard)