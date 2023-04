Soudan : les évacuations se poursuivent...

Soudan : les évacuations se poursuivent...













par Khalid Abdelaziz PARIS, 25 avril (Reuters) - Le Soudan connaissait mardi une accalmie dans les combats qui opposent depuis plus d'une semaine l'armée régulière et une faction paramilitaire rivale après un accord sur un cessez-le-feu de 72 heures, permettant de nouvelles évacuations de ressortissants étrangers. Le gouvernement britannique a lancé mardi une opération de grande ampleur visant à évacuer ses ressortissants depuis un aérodrome situé au nord de la capitale Khartoum. "Nous avons commencé à contacter directement nos ressortissants et à leur proposer des itinéraires pour quitter le pays", a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, sur Twitter. Depuis ce week-end, de nombreux pays ont lancé l'évacuation de leurs ressortissants face aux affrontements qui ont éclaté entre l'armée régulière soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah el Bourhan et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de "Hemedti". Les combats ont fait au moins 420 morts et 3.700 blessés depuis le 15 avril à Khartoum et dans le reste du pays. La France, qui a fermé lundi son ambassade dans le pays, a évacué 538 personnes du Soudan, dont 209 Français, a annoncé mardi Emmanuel Macron lors d'un Conseil de défense à l'Elysée. Tous les Japonais qui souhaitaient quitter le Soudan ont été évacués, a indiqué pour sa part mardi le Premier ministre Fumio Kishida. De son côté, le ministre suisse des Affaires étrangères a indiqué que Berne travaillait toujours à évacuer ses citoyens restants au Soudan mais rencontrait des difficultés pour les personnes ayant la double nationalité. L'Ukraine a dit avoir secouru 138 civils, dont 87 ressortissants ukrainiens ainsi que des citoyens géorgiens et péruviens qui se trouvent désormais en Egypte. Lundi soir, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé qu'une nouvelle proposition de cessez-le-feu avait été acceptée par l'armée régulière et les FSR après plusieurs tentatives de trêve infructueuses ces derniers jours. Avant l'annonce du cessez-le-feu, des frappes aériennes et des combats au sol ont secoué Omdourman, une ville voisine de Khartoum et des affrontements ont également eu lieu dans la capitale, a déclaré un journaliste de Reuters. Après une période de calme relatif durant la nuit, un témoin de l'agence Reuters a déclaré avoir entendu des coups de feu de temps à autre mardi à Omdourman. (Avec la contribution de Kylie MacLellan à Londres, Kiyoshi Takenaka, Kantaro Komiya, Nobuhiro Kubo, Mariko Katsumura et Elaine Lies à Tokyo et Emma Farge à Berne; rédigé par Michael Georgy; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)