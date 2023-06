Soudan : Les combats reprennent dans la capitale après trois jours de cessez-le-feu

DUBAÏ, 21 juin (Reuters) - Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de Khartoum, la capitale du Soudan, mercredi, soit 72 heures après la fin d'un cessez-le-feu souvent violé par les belligérants, ont rapporté des témoins. Peu après la fin de la trêve à 06H00 (04H00 GMT) des combats ont été rapportés dans les trois principales villes situées autour du Nil : Khartoum, Bahri et Omdourman. Des témoins ont rapporté des tirs anti-aériens et des tirs d'artilleries à Omdourman alors que des appareils aériens militaires survolaient la ville mercredi. Des combats au sol ont également été rapportés à Khartoum. Comme lors des précédents cessez-le-feu, des violations ont été rapportées dans les deux camps. L'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'affrontent depuis plus de deux mois, provoquant des destructions dans la capitale et une violence qui s'étend à la région du Darfour, forçant plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur domicile. Le cessez-le-feu était la dernière trêve négociée lors de discussions menées sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des Etats-Unis, dans la ville saoudienne de Djeddah. Les deux forces, alliées lors du coup d'Etat militaire mené en 2021, deux ans après la chute de l'autocrate Omar el Béchir, ne sont pas parvenues à s'entendre lors de négociations sur l'intégration des FSR au sein de l'armée régulière. (Reportage par Khalid Abdelaziz ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)