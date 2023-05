Soudan : Les belligérants s'accordent sur un cessez-le-feu de 7 jours-sces

LE CAIRE/DUBAÏ, 20 mai (Reuters) - Les belligérants au Soudan ont conclu un accord pour un cessez-le-feu de sept jours, ont indiqué des sources au sein des équipes de négociations, alors que les combats ont plongé le pays dans le chaos et fait plus d'un millier de déplacés. Les combats entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont entraîné une effondrement de l'Etat de droit. Les stocks de nourriture, d'argent liquide et de produits de première nécessité s'amenuisent rapidement. Les banques, les ambassades, les usines et les entrepôts ont subi des pillages massifs. Le nouvel accord prévoit un cessez-le-feu de sept jours qui débutera 48 heures après sa signature. Plusieurs accords précédents de cessez-le-feu n'ont pas été respectés. Les organisations humanitaires se plaignent de ne pas être en mesure de fournir de l'aide dans la capitale Khartoum faute de garanties de sécurité pour ses convois et son personnel. (Reportage Nafisa Eltahir, Maggie Michael, Muhammad Al Gebaly, version française Matthieu Protard)