Soudan: Le Premier ministre revient au pouvoir, après un accord contesté avec la junte

par Khalid et Abdelaziz

KHARTOUM (Reuters) - Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, destitué le 25 octobre après le putsch du général Abdel Fattah al-Bourhane, a recouvré dimanche ses fonctions aux termes d'un accord politique avec la junte, qui s'engage à la libération de tous les prisonniers politiques.

Abdalla Hamdok a dit avoir signé cet accord avec le chef de l'armée soudanaise, au palais présidentiel, pour mettre un terme au "bain de sang".

Il a été chargé de nommer un gouvernement de transition, qui sera composé des technocrates, dans le cadre d'un retour à "l'ordre constitutionnel".

"Le sang soudanais est précieux, arrêtons le bain de sang et orientons l'énergie de la jeunesse vers la construction et le développement", a-t-il déclaré au côté du général Bourhane.

L'armée a levé dimanche les restrictions qui pesaient sur le Premier ministre de transition et retiré les militaires déployés devant son domicile, a-t-on appris auprès de son bureau.

Le coup d'Etat militaire du 25 octobre avait mis fin à l'accord de partage du pouvoir entre l'armée et les civils conclu après la chute d'Omar el-Béchir en 2019. Le processus de transition devait aboutir à des élections fin 2023.

Le chef du gouvernement de transition, Abdalla Hamdok, avait été placé en résistance surveillée et plusieurs hauts représentants du gouvernement civil avaient été arrêtés.

Les Forces de la liberté et du changement, coalition de partis politiques et d'associations fondée en janvier 2019 et à l'origine du soulèvement populaire ayant mené à la chute d'Omar el-Béchir, ont déclaré dimanche sur leur page Facebook qu'elles ne reconnaissaient aucun accord politique avec l'armée.

"Nous réitérons notre position claire précédemment annoncée : ni négociation, ni partenariat, ni légitimité pour les putschistes", peut-on lire.

La coalition, qui partageait le pouvoir avec l'armée aux termes du processus de transition, exige la comparution des putschistes en justice et a appelé à de nouvelles manifestations dimanche contre la junte.

L'Association des professionnels soudanais (SDA), à l'initiative de la campagne de désobéissance civile au Soudan, a rejeté dimanche dans un communiqué un "accord déloyal [qui] ne concerne que ses signataires".

Plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche à Khartoum en direction du palais présidentiel, au moment de la signature de l'accord, criant à une "trahison" d'Abdalla Hamdok.

Les forces de sécurité ont dispersé les manifestants avec des tirs de gaz lacrymogène.

Au moins quatorze personnes ont été tuées mercredi dernier par les forces de l'ordre à Khartoum et dans d'autres villes soudanaises lors de manifestations de protestation contre le coup d'Etat d'octobre.

(Reportage par Khalid Abdelaziz; rédigé par Nadine Awadalla et Michael Georgy, version française Sophie Louet)