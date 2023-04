Soudan-Le personnel diplomatique américain évacué, disent les FSR

par Khalid Abdelaziz, Nafisa Eltahir et Aidan Lewis KHARTOUM, 23 avril (Reuters) - L'armée américaine a évacué son personnel diplomatique du Soudan, ont annoncé tôt dimanche matin les Forces de soutien rapide (FSR), alors que les combats opposant le groupe paramilitaire à l'armée soudanaise se poursuivent. L'opération a été menée en coopération avec les FSR, a déclaré le groupe. Une personne au fait de la question a indiqué séparément à Reuters que l'armée américaine avait évacué le personnel de son ambassade. Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'évacuation d'autres ressortissants étrangers a débuté samedi depuis un port soudanais de la mer Rouge. Les combats, qui ont fait des centaines de morts, empêchent les habitants de Khartoum de quitter la capitale, alors que les aéroports ont été fermés et que de nombreuses routes ont été rendues impraticables. Ces affrontements, les plus violents dans le pays depuis des décennies, ont été déclenchés par un désaccord sur l'intégration des FSR dans l'armée, nouvel épisode des tumultes liés au partage du pouvoir mis en place à la suite du coup d'Etat militaire de 2021, survenu deux ans après la chute de l'autocrate Omar el Béchir. (Reportage Khalid Abdelaziz à Khartoum, Nafisa Eltahir, Ahmed Tolba, Hatem Maher et Aidan Lewis au Caire et Giulia Paravicini à Nairobi, rédigé par Angus McDowall; version française Camille Raynaud)