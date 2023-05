Soudan: Le PAM de l'Onu va reprendre ses opérations après les avoir suspendues

BEYROUTH (Reuters) - Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé lundi reprendre ses opérations au Soudan après les avoir suspendues après la mort de trois de ses employés. "Le PAM reprend rapidement ses opérations afin de fournir l'aide vitale dont de nombreuses personnes ont désespérément besoin en ce moment", a fait savoir sur Twitter la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain. Le PAM avait décidé le 16 avril dernier de suspendre provisoirement ses opérations au Soudan après la mort de trois de ses employés lors des violents affrontements entre l'armée soudanaise et groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). (Reportage Nafisa Eltahir, version française Matthieu Protard)