Soudan: Le chef de l'armée entame une tournée, les inquiétudes de l'Onu grandissent

Soudan: Le chef de l'armée entame une tournée, les inquiétudes de l'Onu grandissent













Crédit photo © Reuters

DUBAÏ/GENÈVE (Reuters) - Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a visité des bases militaires en dehors de la capitale, son premier voyage loin de Khartoum depuis le début du conflit en avril, alors que les Nations unies ont averti que la guerre pourrait faire basculer l'ensemble de la région dans une catastrophe humanitaire. Le général a également l'intention de voyager hors du Soudan pour des pourparlers dans les pays voisins, après la visite de bases militaires régionales et du siège temporaire du gouvernement à Port-Soudan, ont déclaré deux sources gouvernementales. Abdel Fattah al-Burhan prévoit de présider une réunion du cabinet. Depuis le 15 avril, l'armée se bat contre les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) pour le contrôle de Khartoum et de plusieurs villes. Abdel Fattah al-Burhan est sorti jeudi du quartier général de l'armée, que le RSF dit avoir bloqué. Vendredi, l'armée a diffusé des vidéos du général visitant le centre d'artillerie d'Atbara, au nord de Khartoum, dans l'État du Nil. On y voit le chef militaire porté par des soldats en liesse. Alors que l'armée a combattu le RSF à Khartoum et dans les régions du Kordofan et du Darfour à l'ouest, les régions du centre, du nord et de l'est du pays sont restées calmes et sous le contrôle de l'armée. Les tentatives de médiation se sont avérées infructueuses, les diplomates affirmant que les deux parties continuent de croire en leur victoire. Plus de quatre millions de personnes ont fui leurs maisons, les services de base se sont effondrés et les combats ont laissé place à des attaques ethniques de la part du RSF et des milices alliées du Darfour. Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires aux Nations unies, a déclaré vendredi : "Ce conflit viral ainsi que la faim, la maladie et les déplacements de population qu'il entraîne menacent désormais de consumer le pays tout entier." "Des centaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition sévère et courent un risque imminent de mort s'ils ne sont pas soignés", a-t-il ajouté. (Reportage Khalid Abdelaziz à Dubaï, Emma Farge à Genève, Nafisa Eltahir au Caire, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)