Soudan : la lutte pour le pouvoir fait rage

par Khalid Abdelaziz KHARTOUM,4 mai (Reuters) - Des combats acharnés on été signalés jeudi dans le centre ville de Khartoum, autour du palais présidentiel et des bâtiments de l'armée, entre l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en dépit d'un cessez-le-feu. Les deux camps s'affrontent pour obtenir le contrôle de territoires au sein de la capitale avant d'éventuelles négociations, alors que les deux dirigeants ont montré peu d'enthousiasme à l'idée de tenir des pourparlers, après plus de deux semaines de combats. D'intenses bombardements ont également retenti dans les villes voisines de Bahri et Omdourman, alors que les deux camps avaient signé un accord de cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Dans le même temps, les Nations unies ont pressé les deux factions mercredi de garantir la mise en place d'un convoi humanitaire, après que six camions ont été pillés et que des frappes aériennes dans la capitale ont sapé toute chance de trève. Le coordonnateur des secours d'urgence de l'Onu, Martin Griffiths, a indiqué qu'il espérait avoir des entretiens individuels avec les leaders des deux factions dans les deux ou trois jours, pour obtenir des garanties sur la mise en place de convois humanitaires pour délivrer de l'aide médicale. L'Onu a averti que les combats entre l'armée régulière et les FSR risquent de causer une catastrophe humanitaire qui pourrait s'étendre à d'autres pays. Depuis le 15 avril et le début du conflit, les combats ont fait 550 morts et 4.926 blessés, ont indiqué mardi les autorités soudanaises. Près de 100.000 personnes ont fui le Soudan vers des pays frontaliers, selon les Nations unies. L'armée régulière a indiqué avoir tué des soldats des FSR et détruit des véhicules "appartenant aux forces rebelles", après des affrontements dans la région militaire de Bahri. Les deux forces, alliées lors du coup d'Etat militaire mené en 2021, avaient partagé le pouvoir dans le cadre d'une transition vers des élections libres et un gouvernement civil. Les Forces de soutien rapide ont accusé l'armée d'avoir violé le cessez-le-feu et mené des attaques dès l'aube. Les FSR affirment également que l'armée a mené de "manière lâche" des attaques sur ses quartiers résidentiels à l'aide d'avions et d'artillerie. (Reportage Khalid Abdelaziz, Tala Ramadan, Michael Georgy; version française Zhifan Liu, édité par Nicolas Delame)