Soudan : La France évacue ses ressortissants et diplomates

Soudan : La France évacue ses ressortissants et diplomates













PARIS, 23 avril (Reuters) - La France coordonne une opération d'évacuation rapide de son personnel diplomatique et de ses ressortissants au Soudan, où les combats entre l'armée régulière et des forces paramilitaires font rage depuis une semaine, ont déclaré dimanche le ministère des Affaires étrangères et des Armées. Cette opération, qui se fait en lien avec toutes les parties prenantes ainsi que les partenaires européens et alliés de la France, inclut des ressortissants de l'UE ainsi que le personnel diplomatique européen, ont-ils précisé. L'armée américaine a évacué son personnel diplomatique du Soudan, a annoncé samedi le président Joe Biden, ajoutant que Washington suspendait les opérations de son ambassade alors que les combats opposant le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) à l'armée soudanaise se poursuivent. Les deux camps ont offert des garanties de sécurité pour les évacuations de ressortissants étrangers. (Reportage John Irish, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)