Soudan : La France a évacué une centaine de personnes de Khartoum

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a évacué une centaine de ressortissants français et de nationalités tierces, principalement des Européens, de Khartoum au Soudan vers Djibouti, ont fait savoir dimanche le Quai d'Orsay et le ministère des Armées. Les deux ministères ont aussi indiqué que le personnel diplomatique de la délégation de l'Union européenne au Soudan avait également été évacué. "L'opération en cours permet à nos compatriotes et leurs ayants droit de rejoindre Djibouti où ils sont pris en charge, avant une évacuation vers la France", indiquent-ils dans un communiqué commun. "Un premier vol de transport de l'armée de l'air et de l'espace a permis d'évacuer de Khartoum une centaine de ressortissants français et de nationalités tierces, principalement européennes", ajoutent les deux ministères. "Le personnel diplomatique de la délégation de l'Union européenne au Soudan a également été évacué par la France." Le gouvernement avait indiqué dimanche dans la matinée que la France coordonnait une opération d'évacuation rapide de son personnel diplomatique et de ses ressortissants au Soudan, où les combats entre l'armée régulière et des forces paramilitaires font rage depuis une semaine. Cette opération, qui se fait en lien avec toutes les parties prenantes ainsi que les partenaires européens et alliés de la France, inclut des ressortissants de l'UE ainsi que le personnel diplomatique européen, ont-ils précisé. L'armée américaine a évacué son personnel diplomatique du Soudan, a annoncé samedi le président Joe Biden, ajoutant que Washington suspendait les opérations de son ambassade alors que les combats opposant le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) à l'armée soudanaise se poursuivent. Les deux camps ont offert des garanties de sécurité pour les évacuations de ressortissants étrangers. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse)