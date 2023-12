Soudan : Deux morts et sept blessés dans l'attaque d'un convoi du CICR

DUBAI, 10 décembre (Reuters) - Une attaque conduite contre un convoi humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge à Khartoum, la capitale soudanaise, a tué deux personnes et en a blessé sept dimanche, a annoncé le CICR. Parmi les blessés figurent trois membres du personnel du CICR, a ajouté la Croix-Rouge dans un communiqué. "Le convoi humanitaire, composé de trois véhicules du CICR et de trois cars, tous clairement marqués de l'emblème de la Croix-Rouge, devait évacuer plus d'une centaine de civils vulnérables de Khartoum vers Wad Madani lorsqu'il a été attaqué à son entrée dans la zone d'évacuation", précise le communiqué. Le CICR s'est déclaré choqué et consterné par cette attaque, qu'il a qualifiée de délibérée. (Khalid Abdelaziz à Dubai, Ahmed Tolba, Hatem Maher et Aidan Lewis au Caire version française Nicolas Delame)