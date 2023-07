Soudan: Au moins 87 corps retrouvés dans un charnier au Darfour occidental, déclare l'Onu

Soudan: Au moins 87 corps retrouvés dans un charnier au Darfour occidental, déclare l'Onu













Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Au moins 87 corps, dont certains appartenant à la communauté masalit, ont été retrouvés enterrés dans un charnier au Darfour occidental au Soudan, a déclaré jeudi l'Onu, ajoutant avoir des informations crédibles quant à la responsabilité des Forces de soutien rapide (FSR) et de leurs alliés. La population locale a été forcée de se débarrasser des corps, dont ceux de femmes et d'enfants, dans un terrain découvert près de la ville d'Al-Genaïna les 20 et 21 juin, indique un communiqué du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Certaines personnes sont mortes de blessures qui n'ont pas été traitées après une vague de violences menée par les FSR et leurs alliés dans les jours qui ont suivi la mort du gouverneur local, Khamis Abbakar, indique également le communiqué. "Je condamne dans les termes les plus forts la tuerie de civils, et je suis en outre consterné par la manière insensible et irrespectueuse dont les morts, ainsi que leurs familles et communautés, ont été traités", a dit Volker Turk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans le même communiqué, réclamant une enquête rapide et approfondie. Les massacres ethniques se sont multipliés ces dernières semaines et le début des affrontements entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. (Reportage par Emma Farge; version française Zhifan Liu)