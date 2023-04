Soudan : Au moins 25 morts dans des combats entre armée et paramilitaires

par Khalid Abdelaziz et Nafisa Eltahir KHARTOUM, 16 avril (Reuters) - L'armée soudanaise a mené dimanche des frappes aériennes contre une base du principal groupe paramilitaire du Soudan, alors qu'elle tente de reprendre le contrôle du pays, après que des affrontements ont fait 25 morts samedi. L'armée soudanaise a frappé une base des miliciens des Forces de soutien rapide (FSR) à Omdurman, ville voisine de la capitale, ont déclaré des témoins. De violents combats ont éclaté samedi entre les troupes régulières et les miliciens des FSR, faisant au moins 25 morts et 183 blessés, selon le syndicat des médecins soudanais. Les FSR ont fait état de morts à l'aéroport de Khartoum, à Omdurman, ainsi que dans les villes de Nyala et El Obeid, dans l'ouest du pays, et à El Fasher, dans le nord du Darfour. Les FSR affirment s'être emparées du quartier général de l'armée, du palais présidentiel et des aéroports de Khartoum, de Merowe, dans le nord du pays, et d'El Obeid. L'armée de l'air soudanaise a demandé à la population de ne pas sortir alors qu'elle menait ce qu'elle a décrit comme une opération de surveillance aérienne des activités des FSR. La journée de dimanche a été déclarée fériée dans l'Etat de Khartoum, où les écoles, les banques et les bureaux gouvernementaux seront fermés. (Reportage Khalid Abdelaziz à Khartoum et Nafisa Eltahir au Caire, rédigé par Cynthia Osterman; version française Camille Raynaud)