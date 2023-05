Soudan : Attaques aériennes et tirs d'artilleries à Khartoum

par Khalid Abdelaziz DUBAI, 16 mai (Reuters) - Les attaques aériennes et les tirs d'artilleries s'intensifient à Khartoum, ont rapporté mardi les habitants de la capitale soudanaise alors que les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) font rage depuis plus d'un mois. Des tirs d'artilleries, des explosions et des heurts pouvaient être entendus dans le sud de Khartoum tandis que d'intenses bombardements étaient observés sur les bords du Nil, selon les habitants des villes de Bahri et Omdourman. Les affrontements se sont étendus à la région du Darfour, déjà touchée par un long conflit, mais se concentrent essentiellement à Khartoum, où les FSR ont pris position dans plusieurs quartiers. L'armée régulière tente depuis de les déloger via des frappes aériennes et des tirs d'artillerie lourde. "La situation est insupportable. Nous avons quitté notre maison pour nous réfugier chez un voisin à Khartoum pour fuir la guerre, mais les bombardements nous suivent peu importe où nous allons", a déclaré Ayman Hassa, un habitant de 32 ans. "Nous ne savons pas ce que les citoyens ont fait pour mériter une guerre au milieu des habitations", a-t-il ajouté. Le conflit a poussé environ 200.000 personnes à fuir vers les pays voisins et plus de 700.000 à se déplacer à travers le pays, provoquant une crise humanitaire qui menace de déstabiliser la région. Les combats ont fait au moins 676 morts et 5.576 blessés, selon des chiffres officiels même si le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. Les affrontements perdurent malgré l'ouverture il y a plus d'une semaine de discussions entre les deux parties sous l'égide de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis pour établir un cessez-le-feu effectif. Les deux camps belligérants sont convenus la semaine dernière d'une "déclaration de principes" pour protéger les civils et sécuriser l'accès à l'aide humanitaire mais les mécanismes d'application et un cessez-le-feu sont toujours en cours de discussions. Les deux forces, alliées lors du coup d'Etat militaire mené en 2021, avaient partagé le pouvoir dans le cadre d'une transition vers des élections libres et un gouvernement civil. (Reportage Khalid Abdelaziz et Aidan Lewis; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)