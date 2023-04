Soudan : 97 civils tués dans les combats, des centaines de blessés-médecins

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Au moins 97 civils ont été tués et 365 autres blessés depuis que des combats ont éclaté au Soudan entre l'armée et des troupes paramilitaires, a rapporté lundi matin un syndicat de médecins. Des unités de l'armée fidèles au général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain de transition du Soudan, sont opposées à des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Dagalo, chef adjoint du Conseil. Les combats ont éclaté à la suite d'un désaccord sur l'intégration des FSR dans l'armée, dans le cadre de la transition vers un gouvernement civil, alors que les deux camps étaient alliés depuis la chute de l'autocrate Omar el Béchir en 2019. (Reportage Alaa Swilam au Caire; version française Jean Terzian)