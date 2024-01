Sopra Steria annonce un partenariat avec Airbus

19 janvier (Reuters) - Sopra Steria Group SA: * AIRBUS CHOISIT SOPRA STERIA POUR L'AIDER À OPTIMISER SES MÉTHODES ET OUTILS D'INGÉNIERIE * SOPRA STERIA VA AIDER AIRBUS À MODERNISER SES PROCESSUS, MÉTHODES ET OUTILS D'INGÉNIERIE D'INGÉNIERIE, CONFORMÉMENT AUX GRANDES PRIORITÉS DU SECTEUR * L'ACCORD PLURIANNUEL COUVRE L'ALLEMAGNE, LE CANADA, L'ESPAGNE, LA FRANCE, L'INDE, LA POLOGNE ET LE ROYAUME-UNI. ROYAUME-UNI, ET ENGLOBE TOUS LES DOMAINES D'EXPERTISE D'AIRBUS EN MATIÈRE D'INGÉNIERIE Texte original sur Eikon [http://tinyurl.com/yqnlok8n] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)