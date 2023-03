Sophie Binet succède à Philippe Martinez comme secrétaire générale de la CGT

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sophie Binet a été élue vendredi, à la surprise générale, à la tête de la CGT en remplacement de Philippe Martinez lors du 53e congrès confédéral de la centrale syndicale à Clermont-Ferrand, d'où elle a dit son intention d'aller à Matignon pour "exiger le retrait" de la réforme des retraites. Sophie Binet est la première femme à diriger la centrale syndicale née en 1895, que Philippe Martinez dirigeait depuis 2015. Les syndicats sont conviés la semaine prochaine à Matignon pour discuter de questions liées au travail, là où les centrales aimeraient remettre en cause le contenu de la réforme des retraites validée par le Parlement mais pas encore promulguée. La CFDT a évoqué la date de mercredi pour cette réunion, dont la CFTC a aussi approuvé le principe. "L'intersyndicale unie" ira rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne "pour exiger le retrait" de la réforme des retraites, a déclaré Sophie Binet dans sa première intervention de secrétaire générale. "Nous ne lâcherons rien", a ajouté la nouvelle patronne de la CGT. "Il n'y aura pas de trêve, pas de médiation." En déplacement dans la Nièvre, Elisabeth Borne a répété que le "processus" de validation de la réforme des retraites, sur lequel le Conseil constitutionnel se prononcera le 14 avril, se poursuivait tout en prônant le dialogue avec les syndicats. "Je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation. C'est toujours important de dialoguer, les points de vue pourront s'exprimer", a-t-elle dit. Le processus de mise en oeuvre de la réforme des retraites "va se poursuivre, mais on peut s'écouter, on peut dialoguer et on a de nombreux sujets à aborder", a-t-elle ajouté devant la presse. CONGRÈS DE LA CGT HOULEUX A 41 ans, Sophie Binet dirigeait depuis 2018 l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT (UGICT-CGT). Ancienne conseillère principale d'éducation, ex-adhérente au syndicat étudiant Unef, elle s'est impliquée dans des sujets comme l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a été préférée aux favorites Marie Buisson, qui avait le soutien de Philippe Martinez, et Céline Verzeletti, qui disposait de l'appui de puissantes fédérations comme celles des cheminots et de l'énergie. Lors d'un congrès houleux, le rapport d'activité du mandat de Philippe Martinez a été rejeté mardi à une courte majorité de 50,32%, ce qui a handicapé sa candidate. L'élection de Sophie Binet a été saluée sur les réseaux sociaux par plusieurs élus de La France insoumise et par le leader du Parti communiste français Fabien Roussel. "Rassemblé et offensif, le monde syndical est une force incomparable", a écrit ce dernier sur Twitter. Sur Facebook, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlène Schiappa, lui a adressé ses "félicitations républicaines". "Quelles que soient nos divergences je connais son engagement pour les droits des femmes qu'elle a notamment porté des années au Haut Conseil à l'Egalité", a-t-elle écrit. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)