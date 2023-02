Sony relève ses perspectives et son objectif de ventes pour la PS5 !

Sony relève ses perspectives et son objectif de ventes pour la PS5 !













TOKYO, 2 février (Reuters) - Le groupe japonais Sony Group a revu à la hausse jeudi sa prévision de bénéfice annuel, grâce aux bons résultats de sa division de jeux vidéo, et a relevé son objectif de vente de consoles PlayStation 5 d'un million d'unités, pour atteindre 19 millions d'unités pour l'exercice clos en mars.

Le géant de l'électronique et du divertissement s'attend désormais à ce que le bénéfice d'exploitation pour l'année se terminant le 31 mars s'élève à 1.180 milliards de yens (8,34 milliards d'euros) contre une prévision précédente de 1.160 milliards. Ca reste en dessous de la prévision moyenne des analystes à 1.190 milliards de yens, selon les données de Refinitiv, et du bénéfice record de 1.200 milliards réalisé l'exercice précédent. "Les différentes mesures que nous avons prises, tant du côté matériel que logiciel, portent souvent leurs fruits. Je pense que nous sommes en train de générer un élan positif pour réactiver la croissance de nos activités de jeux", a déclaré le directeur financier Hiroki Totoki lors d'une conférence sur les résultats. Les ventes de consoles PS5 se sont élevées à 7,1 millions d'unités au cours du trimestre octobre-décembre, qui coïncide avec la saison critique des achats de fin d'année, en forte hausse par rapport aux 3,9 millions d'unités de l'année précédente. Sony a également annoncé la nommination d'Hiroki Totoki en tant que président et directeur de l'exploitation à partir du 1er avril, tout en conservant son rôle actuel. Il remplacera Kenichiro Yoshida qui restera président et directeur général. (Reportage de Kiyoshi Takenaka, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)