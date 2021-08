Sony relève sa prévision de bénéfice, forte demande pour la PS5

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Sony a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel après avoir dégagé un résultat opérationnel record au premier trimestre marqué par une forte demande pour sa console PlayStation 5 et ses contenus dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice opérationnel de 980 milliards de yens (7,57 milliards d'euros) pour l'exercice clos en mars 2022, contre 930 milliards de yens attendu auparavant.

Lors du premier trimestre, le bénéfice opérationnel est ressorti à 280,1 milliards de yens, contre 221,7 milliards un an plus tôt et un consensus Refinitiv à 207,96 milliards.

Sony s'attendait à ce que la demande pour ses produits et contenus diminue avec l'assouplissement des restrictions sanitaires mais avec la récente nouvelle vague d'infections, de nombreuses mesures restent en vigueur à travers le monde.

Sony est toutefois impacté par la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui entrave la production de sa console PlayStation 5 et pourrait également affecter la production d'autres appareils électroniques, a prévenu mercredi le directeur financier Hiroki Totoki.

"Nous utilisons beaucoup de semi-conducteurs et cela constitue une source de préoccupation" a dit-il lors d'une conférence à l'occasion de la publication des résultats.

Sony a dit en mars viser 14,8 millions de ventes pour sa PlayStation 5 lors de l'exercice en cours. Selon Hiroki Totoki, le groupe a sécurisé suffisamment de stocks de puces pour atteindre cet objectif.

Tout en rationalisant son activité d'électronique grand public, Sony a renforcé son activité de contenus de divertissement ainsi que de distribution, notamment par l'acquisition d'une filiale de AT&T en décembre.

En mai, le groupe a indiqué qu'il dépenserait 2.000 milliards de yens au cours des trois prochaines années pour des investissements stratégiques.

(Reportage Tim Kelly; version française Olivier Sorgho, édité par Blandine Hénault; ((Rédaction de Paris +33 1 49 49 50 00)