Sony : Le bénéfice d'exploitation a chuté de 30,6% au premier trimestre

TOKYO (Reuters) - Sony a annoncé mercredi une baisse de 30,6% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, qui ressort néanmoins en ligne avec les attentes des analystes. Le bénéfice pour le trimestre avril-juin s'élève à 253 milliards de yens (1,61 milliard d'euros). Ce chiffre est à comparer à l'estimation moyenne de 256 milliards de yens fournie par 11 analystes interrogés par Refinitiv. En mai, Sony a déclaré qu'il envisageait une scission partielle de sa division financière, qui comprend l'assurance-vie et la banque, afin d'investir dans ses activités de divertissement. Le conglomérat japonais, qui cherche à se transformer en géant du divertissement avec la production de films, de musique et de jeux, s'attend à vendre 25 millions de consoles PlayStation 5 au cours de l'année fiscale. Cela constituerait un record pour un appareil PlayStation, alors que les difficultés autour de la chaîne d'approvisionnement s'estompent. (Reportage Sam Nussey ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)