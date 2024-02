Sony : Le bénéfice a grimpé de 10% au 3e trimestre

par Sam Nussey TOKYO (Reuters) - Sony a fait état mercredi d'une hausse de 10% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, au-dessus des attentes, grâce à la vigueur de ses activités financières, cinématographiques et musicales. Le groupe, qui a déclaré l'année dernière qu'il envisageait une scission partielle de ses activités financières, a indiqué qu'il prévoyait d'introduire Sony Financial Group en bourse en octobre 2025. Sur la période d'octobre à décembre, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 463,3 milliards de yens (2,87 milliards d'euros) dépassant ainsi l'estimation moyenne de 11 analystes interrogés par LSEG à 428 milliards de yens. Sony, l'inventeur du Walkman, s'est transformé en géant du divertissement et de la technologie, avec des films, de la musique, des jeux, des puces et des services financiers. Le groupe dit avoir vendu 8,2 millions de PlayStation 5 au cours du troisième trimestre, qui couvre la période clé des achats de fin d'année. Ce chiffre est à comparer aux 7,1 millions d'unités vendues au cours de la même période de l'année précédente. (Reportage Sam Nussey ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)