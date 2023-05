Sony envisage une scission puis cotation de son activité de services financiers

par Sam Nussey TOKYO (Reuters) - Sony a annoncé jeudi qu'il envisageait une scission partielle de son activité de services financiers, trois ans seulement après en avoir pris le contrôle. Le conglomérat japonais a indiqué qu'il envisageait de procéder à la scission de Sony Financial Group dans un délai de deux ou trois ans, dans l'optique d'une cotation en bourse de cette division dans laquelle il conservera une participation légèrement inférieure à 20%. Compte tenu du capital nécessaire à cette activité, "il est difficile de trouver un équilibre avec nos investissements dans d'autres domaines de croissance tels que le divertissement et les capteurs d'images", a expliqué Hiroki Totoki, directeur financier de Sony. Le conglomérat recherche des synergies entre ses secteurs d'activité, qui comprennent les jeux vidéo, la musique et les films. L'activité de services financiers de Sony a enregistré un repli de 5% de son chiffre d'affaires, à 1.450 milliards de yens (9,91 milliards d'euros), pour l'année qui s'est achevée en mars. Son résultat opérationnel a en revanche grimpé de 49%, aidé par une plus-value immobilière. Pour l'exercice en cours, Sony s'attend à une baisse de 40% du chiffre d'affaires de cette activité en raison d'une modification comptable et à un recul de 20% de son résultat opérationnel, lié à l'absence d'éléments exceptionnels favorables. (Reportage Sam Nussey et Mariko Katsumura; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)