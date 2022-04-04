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Sondage : Macron et Le Pen au coude-à-coude ?

Sondage : Macron et Le Pen au coude-à-coude ?

4 avril (Reuters) - Sondage Harris Interactive-Toluna Pour Challenges:

* MACRON CRÉDITÉ DE 26,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* LE PEN CRÉDITÉE DE 23% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MÉLENCHON CRÉDITÉ DE 17% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 9,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 9,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 51,5% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 1er au 4 avril 2022 auprès de 2.531 personnes, marge d'erreur entre +/- 0,8 et 1,8 points.

Source: https://bit.ly/3J1tGGA (Rédaction de Gdansk)

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