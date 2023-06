Sommet en Grande-Bretagne pour une aide massive à la reconstruction de l'Ukraine

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak va dévoiler ce mercredi un vaste ensemble d'aides à l'Ukraine, dont 3 milliards de dollars de garanties supplémentaires pour débloquer un prêt de la Banque mondiale, au cours d'un sommet destiné à mobiliser les soutiens pour la reconstruction du pays. Au premier des deux jours de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine, organisée à Londres, le dirigeant britannique va aussi annoncer plus de 300 millions de dollars d'aide bilatérale et un renforcement des investissements britanniques en Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe, le 24 février 2022, Londres est l'un des principaux soutiens de Kyiv et compte sur cette conférence pour consolider cette position, tout en encourageant le secteur privé à faire davantage pour contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. "Ensemble avec nos alliés, nous allons maintenir notre soutien à la défense de l'Ukraine et à la contre-offensive. Nous nous tiendrons aussi longtemps que nécessaire au côté de l'Ukraine pendant qu'elle remporte la guerre", dira Rishi Sunak lors d'un discours, selon des extraits diffusés en amont par ses services. "Je suis fier d'annoncer un engagement pluriannuel pour soutenir l'économie ukrainienne. Au cours des trois prochaines années, nous fournirons des garanties de prêt d'une valeur de 3 milliards de dollars". Kyiv souhaite jusqu'à 40 milliards de dollars pour financer le premier volet d'un plan de reconstruction de son économie, a indiqué en amont de la conférence un haut représentant ukrainien. D'après des estimations communiquées en mars dernier par l'Ukraine, la Banque mondiale, l'Union européenne et les Nations unies, le coût de la première année de guerre s'est élevé à 411 milliards de dollars. (Reportage Elizabeth Piper; version française Jean Terzian)