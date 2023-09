Sommet du G20 : Charles Michel (UE) prudent sur un accord sur la déclaration finale

NEW DELHI, 8 septembre (Reuters) - Il est difficile de prédire si les dirigeants du G20, qui se réunissent pour un sommet à New Delhi ce week-end, parviendront à un consensus sur une déclaration, a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel. Selon les analystes, les divisions profondes sur la guerre en Ukraine sont susceptibles de faire dérailler la coopération internationale autour de la sécurité alimentaire, le surendettement ou encore le changement climatique. "Il est difficile de prédire s'il sera possible de parvenir à un accord sur la déclaration", a déclaré Charles Michel lors d'une conférence de presse dans la capitale indienne. "Nous sommes toujours en train de négocier". L'Inde, qui préside le groupe, souhaite que le communiqué final du sommet prenne également en compte les points de vue de la Russie et de la Chine, qui ont bloqué toute mention d'une condamnation ferme de l'invasion de l'Ukraine. Selon Charles Michel, l'UE souhaite avancer sur les enjeux de sécurité énergétique et alimentaire après le retrait de la Russie de l'accord sur l'export de céréales en mer Noire, un des points sensibles également à l'ordre du jour du sommet. "L'UE continuera à soutenir fermement l'Ukraine et à faire pression sur la Russie", a déclaré le président du Conseil européen, ajoutant qu'en attaquant délibérément les ports ukrainiens, le Kremlin prive des gens de la nourriture dont ils ont désespérément besoin. Ni le président russe Vladimir Poutine ni le président chinois Xi Jinping ne participeront au sommet. Moscou enverra son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, tandis que le Premier ministre Li Qiang représentera Pékin. (Reportage Manoj Kumar, Chris Thomas ; Rédaction Shivam Patel ; version française Mariana Abreu ; édité par Blandine Hénault)