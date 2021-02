Somalie : Une attaque contre un hôtel de Mogadiscio fait neuf morts

Crédit photo © Reuters

MOGADISCIO (Reuters) - Neuf personnes dont quatre assaillants ont été tuées ce week-end lors d'une attaque contre un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio à laquelle les forces de sécurité ont réussi à mettre fin lundi matin, a dit un porte-parole de la police, imputant l'attaque au groupe islamiste Al Chabaab lié à Al Qaïda.

Une voiture piégée a explosé dimanche avant qu'une fusille éclate entre des combattants des Chabaab et les forces de sécurité à l'Hôtel Afrik.

"L'opération est désormais terminée. Neuf personnes dont quatre assaillants sont morts et dix civils ont été blessés", a déclaré Sadik Ali aux journalistes sur place et via Facebook.

Le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a fait savoir dans un communiqué qu'un ancien général de l'armée somalienne, Mohamed Nour Galal, figurait parmi les personnes tuées.

(Abdi Sheikh; version française Jean Terzian)