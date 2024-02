Somalie : Un soldat ouvre le feu sur une base militaire, au moins cinq morts

10 février (Reuters) - Au moins cinq personnes, dont des responsables militaires somaliens et un soldat émirati, ont été tuées samedi après qu'un soldat a ouvert le feu dans une base militaire de Mogadiscio, ont déclaré à Reuters un officier de l'armée et des membres du personnel hospitalier. Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis a dit que trois membres de ses forces armées et un officier bahreïnien avaient été tués dans un "acte terroriste" en Somalie alors qu'ils formaient les forces armées somaliennes. Deux autres personnes ont été blessées dans l'attaque, a ajouté le ministère dans un communiqué. Le ministère n'a pas fourni d'autres détails sur l'attaque, mais a déclaré que les Emirats arabes unis "(continuaient) de coordonner et de coopérer avec le gouvernement somalien dans le cadre de l'enquête". Le tireur, un soldat somalien nouvellement formé, a été abattu, a déclaré un officier de l'armée. L'attaque s'est déroulée sur la base militaire de Gordon, située dans la capitale somalienne et gérée par les Emirats arabes unis. "Le soldat a ouvert le feu sur les formateurs émiratis et les responsables militaires somaliens alors qu'ils commençaient à prier. Quatre officiers des Emirats arabes unis ont été blessés et quatre soldats somaliens sont morts", a déclaré l'officier à Reuters. "Le soldat avait, semble-t-il, fait défection d'Al Chabaab avant d'être recruté comme soldat par la Somalie et les Emirats arabes unis", a-t-il ajouté. Le groupe islamiste somalien Al Chabaab, milice djihadiste affiliée à Al Qaïda, a revendiqué l'attaque et a déclaré que ses combattants avaient tué 17 soldats. Deux infirmières et un médecin de l'hôpital Erdogan de Mogadiscio ont déclaré à Reuters qu'un officier supérieur des Emirats arabes unis était mort et que quatre autres officiers étaient gravement blessés. En outre, une dizaine de soldats somaliens présentant des blessures ont été transportés à l'hôpital. Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a présenté ses condoléances aux Emirats arabes unis dans un communiqué diffusé par les médias officiels somaliens. Al Chabaab cherche à renverser le gouvernement somalien depuis de nombreuses années pour imposer une interprétation stricte de la charia, la loi coranique et mène régulièrement des attaques à travers le pays et dans la capitale. (Reportage Abdi Sheikh, rédigé par Elias Biryabarema à Nairobi et Surbhi Misra à Bangalore; version française Camille Raynaud)