Somalie : Les forces de sécurité reprennent une ville contrôlée par Al Chabaab

MOGADISCIO (Reuters) - Les forces de sécurité somaliennes et des milices alliées ont repris la ville d'Adan Yabal, un point stratégique situé au centre de la Somalie, au groupe islamiste Al Chabaab qui la contrôlaient depuis six ans, ont annoncé mardi des autorités locales et les représentants de l'Union africaine.

Le gouvernement, soutenu par les troupes de l'Union africaine et des milices, a déclaré avoir tué environ 700 membres d'Al Chabaab et repris de nombreuses localités.

Mahamud Hasan Mahamud, le maire d'Adan Yabal dans la région de Shabelle, a déclaré que l'armée et les milices avaient pris le contrôle de la ville et du district du même nom, lundi, sans rencontrer de résistance.

"Le district d'Adan Yabal était très importants pour Al Chabaab car c'est le centre névralgique qui relie la partie centrale avec le sud de la Somalie. C'était également leur principale base à partir de laquelle ils géraient les régions centrales", a déclaré Mahamud Hasan Mahamud à Reuters tard dans la journée de lundi.

Al Chabaab n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Le groupe abandonne fréquemment des zones avant les offensives de l'armée somalienne, mais le gouvernement ne parvient généralement pas à conserver les territoires reconquis, disent les analystes, ce qui permet aux combattants de revenir.

(Reportage Abdiqani Hassan et Abdi Sheikhm, rédigé par George Obulutsa et Hereward Holland ; Version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)