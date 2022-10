Somalie : Le bilan de l'attentat de samedi s'alourdit à 120 morts-ministre

NAIROBI (Reuters) - L'explosion de deux voitures piégées samedi devant le ministère somalien de l'Education à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a fait au moins 120 morts, a annoncé lundi le ministre de la Santé.

Le groupe armé islamiste Al Chabaab, lié à Al Qaïda, a revendiqué cet attentat, le plus meurtrier commis en Somalie depuis l'explosion d'un camion piégé au même endroit il y a cinq ans, qui avait fait plus de 500 morts.

Samedi, la première explosion a touché le ministère de l'Education vers 14h00, heure locale, et la seconde a eu lieu quelques minutes plus tard alors que des ambulances commençaient à arriver sur les lieux et que de nombreuses personnes tentaient de venir en aide aux victimes.

Le ministre de la Santé, Ali Haji Aden, a déclaré que le bilan atteignait 120 morts et que 150 personnes restaient hospitalisées.

Al Chabaab, qui cherche à prendre le pouvoir à Mogadiscio, est sous pression depuis le lancement en août par le président Hassan Cheikh Mohamoud d'une offensive soutenue par les Etats-Unis et des milices locales visant entre autres à démanteler son réseau de financement.

