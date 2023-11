Somalie : Des morts et plus de 113.000 personnes déplacées par des inondations

MOGADISCIO, 6 novembre (Reuters) - Les inondations causées par de fortes pluies dans certaines parties de la Somalie ont obligé plus de 113.000 personnes à évacuer et ont "affecté temporairement" des centaines de milliers d'autres, a déclaré lundi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (OCHA). Environ 10 personnes sont mortes en raison des pluies qui ont poussé le gouvernement a déclarer l'état d'urgence, a indiqué l'Agence somalienne de gestion des catastrophes sur X. Ces pluies surviennent un an après que le pays, situé au sein de la Corne de l'Afrique, a connu sa pire sécheresse en quarante ans. Combinée à la violence et à la hausse des prix des denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine, cette sécheresse a entraîné la mort de près de 43.000 personnes, selon l'Onu. Sous l'effet d'El Niño, la saison des pluies d'octobre à décembre a été marquée par d'intenses averses dans les États du Puntland, de Galmudug, du Sud-Ouest et de Hirshabelle, ainsi que dans les zones situées le long de la rivière Juba dans l'État de Jubbaland, a indiqué l'OCHA. El Niño est un phénomène climatique naturel lors duquel les eaux de surface du Pacifique central et oriental deviennent anormalement chaudes et provoquent des changements dans les schémas météorologiques à travers le monde. Il peut provoquer des phénomènes météorologiques extrêmes allant des incendies de forêts aux cyclones et à la sécheresse prolongée. "Plus de 706.100 personnes ont été temporairement affectées, avec plus de 113.690 personnes temporairement déplacées de leur domicile à travers le pays", a déclaré l'OCHA dans son dernier bulletin. Les États du Sud-Ouest et du Jubbaland ont été les plus touchés, avec un total d'environ 536.608 personnes affectées. Dans la zone de Luuq, au sud-ouest de la région de Gedo, quelque 2.400 personnes ont été prises au piège par les inondations, a indiqué l'agence, ajoutant que des mesures étaient prises pour les secourir. Par ailleurs, 14.000 familles n'avaient plus accès à la ville principale de Baardhere. Au début de cette année, les inondations ont poussé un quart de million de personnes à quitter leur lieu de résidence après que le fleuve Shabelle, dans le centre de la Somalie, est sorti de son lit et a submergé la ville de Beledweyne. Le changement climatique est l'un des principaux facteurs d'accélération des urgences humanitaires, qui touchent principalement les personnes les moins responsables des émissions de CO2, ont averti les agences d'aide et les scientifiques. (Rédigé par George Obulutsa ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)