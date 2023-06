Somalie : 54 casques bleus ougandais tués par Al Chabaab

KAMPALA, 3 juin (Reuters) - Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré samedi que 54 casques bleus ougandais ont été tués la semaine dernière en Somalie lors d'une attaque menée par le groupe islamiste Al Chabaab contre une base militaire. Yoweri Museveni a indiqué que la Force de défense du peuple ougandais avait depuis repris la base. "Nos soldats ont fait preuve d'une résilience remarquable et ils se sont réorganisés, ce qui a permis de reprendre la base dès mardi", a-t-il dit. Les combattants d'Al Chabaab ont attaqué tôt vendredi dernier une base militaire située à 130 kilomètres au sud-ouest de la capitale somalienne, Mogadiscio. Le président ougandais avait annoncé la semaine dernière que l'attaque avait fait des victimes ougandaises sans fournir plus de détail. Les soldats ougandais faisaient partie de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), chargée notamment de réduire la menace posée par les Chabaab. Al Chaabab, qui fait souvent état de pertes plus élevées que les responsables locaux et les habitants, a dit que 137 soldats avaient été tués lors de l'attentat suicide mené contre la base. (Reportage Kanjyik Ghosh à Bangalore et Elias Biryabarema à Kampala; version française Camille Raynaud)