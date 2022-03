(Reuters) - Solvay va se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse en 2023, l'une axée sur les produits chimiques et l'autre sur les matériaux et solutions de spécialité, a déclaré le groupe belge mardi dans un communiqué.

En février, Solvay a annoncé des bénéfices records pour 2021 et a augmenté le montant de son dividende après avoir généré un cash-flow libre positif pour le onzième trimestre consécutif.

Une société, connue pour l'instant sous le nom d'EssentialCo, comprendrait les activités actuelles de Solvay dans le domaine des produits chimiques et produits chimiques spécialisés, notamment le carbonate de soude, les peroxydes et la silice. Celles-ci ont généré environ 4,1 milliards d'euros de ventes nettes en 2021.

Une deuxième société, temporairement appelée SpecialtyCo, comprendrait ses activités de matériaux, notamment les polymères spéciaux, les composites et les solutions. Ces activités ont généré environ 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires net en 2021.

"Malgré la complexité de l'environnement mondial actuel, nous restons convaincus que poursuivre ce projet maintenant nous permettra de créer une valeur attrayante sur le long terme pour les actionnaires", a déclaré Ilham Kadri, PDG de Solvay, dans un communiqué.

Solvac, l'actionnaire de référence de Solvay, a annoncé son soutien à ce projet dans un communiqué.

La séparation s'effectuerait par une scission partielle de Solvay, les activités de spécialité étant transférées à SpecialtyCo.

Les actionnaires de Solvay conserveraient leurs actions actuelles et recevraient des actions de la nouvelle société au prorata. Les deux sociétés devraient être cotées sur Euronext Brussels et Euronext Paris.

La transaction devrait être clôturée au cours du second semestre 2023, en fonction du marché et des conditions réglementaires.

Les noms de chaque société, la composition des conseils d'administration et des équipes de direction seront communiqués ultérieurement.

Les conseillers financiers de Solvay sont Morgan Stanley et BNP Paribas et ses conseillers juridiques sont Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Linklaters.

