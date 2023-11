Solvay : Philippe Kehren deviendra DG après la scission en deux entreprises

Solvay : Philippe Kehren deviendra DG après la scission en deux entreprises













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Solvay a annoncé vendredi la nomination de Philippe Kehren comme futur directeur général, une fois que le groupe chimique belge aura été effectivement scindé en deux sociétés autonomes, Solvay et Syensqo. Solvay a annoncé en 2022 qu'il allait se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse, l'une axée sur les produits chimiques et l'autre sur les matériaux et solutions de spécialité. Pierre Gurdjian prendra la fonction de président du conseil d'administration de la société autonome Solvay et Alexandre Blum celle de directeur financier, a ajouté le groupe. Ilham Kadri, actuellement directrice générale du groupe Solvay, occupera le poste équivalent chez Syensqo. Les nominations seront effectives à l'issue du processus de séparation, prévu en décembre 2023, a précisé le groupe. Solvay a en outre fait état vendredi d'une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel à 2,75 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 3,61 milliards d'euros un an plus tôt et sous le consensus fourni par le groupe à 3,02 milliards. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)