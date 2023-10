Solvay : Le vote sur la scission partielle prévu le 8 décembre 2023

Solvay : Le vote sur la scission partielle prévu le 8 décembre 2023













18 octobre (Reuters) - Solvac SA: * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOLVAY PRÉVOIT LE VOTE SUR LA SÉPARATION DE SOLVAY EN DEUX SOCIÉTÉS INDÉPENDANTES COTÉES LE 8 DÉCEMBRE 2023 * LE PROJET DE SCISSION PARTIELLE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SERA DÉPOSÉ DANS LES PROCHAINS JOURS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DE BRUXELLES * SOLVAY A ÉGALEMENT ANNONCÉ AVOIR REÇU DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS FISCALES EN BELGIQUE ET AUX ÉTATS-UNIS CONFIRMANT QUE, SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS, L'OPÉRATION BÉNÉFICIERA D'UN TRAITEMENT FISCAL FAVORABLE POUR SOLVAY ET SES ACTIONNAIRES BELGES ET AMÉRICAINS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)