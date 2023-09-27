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Solvay annonce le rachat de 800 millions de dollars en obligations

Solvay annonce le rachat de 800 millions de dollars en obligations

27 septembre (Reuters) - Solvac SA:

* SOLVAY ANNONCE VOULOIR EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SELON LE CONTRAT RÉGISSANT LES OBLIGATIONS SENIOR AVEC UN COUPON FIXE DE 4.450%, VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025, ÉMISES PAR SOLVAY FINANCE (AMERICA), LLC

* LE MONTANT EST DE 800.000.000 DE DOLLARS US ET GARANTIES PAR LA SOCIÉTÉ

* LE COÛT DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE REFINANCEMENT À LONG TERME ANTICIPÉ DES OBLIGATIONS 2025 USD EST ESTIMÉ, DANS LES CONDITIONS DE MARCHÉ ACTUELLES, À ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS PAR AN (APRÈS IMPÔTS) AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES

* LES OBLIGATIONS SENIOR AVEC UN COUPON FIXE DE 3.95%, VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET ÉMISES PAR CYTEC INDUSTRIES INC. RESTERONT EN CIRCULATION POUR UN MONTANT DE 163.495.000 DE DOLLARS US Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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