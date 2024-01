Solutions 30 fait état d'un CA en hausse de +15,3% au T4, à 285,7 millions d'euros

24 janvier (Reuters) - Solutions 30 SE: * CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +15,3% AU 4ÈME TRIMESTRE 2023, À 285,7 MILLIONS D'EUROS * CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +16,7% SUR L'EXERCICE 2023, À 1055,5 MILLIONS D'EUROS, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEUR À UN MILLIARD D'EUROS * AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2023 * CONFIRMATION DE TENDANCES FAVORABLES POUR L'EXERCICE 2024 AVEC LA POURSUITE D'UNE CROISSANCE SOUTENUE, ASSOCIÉE À UNE PROGRESSION DES MARGES * ANTICIPE EN 2024 UNE CROISSANCE SOUTENUE DE SON CA, AVEC UNE POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DE SES MARGES, SE RAPPROCHANT DE SON OBJECTIF MOYEN TERME D'UN NIVEAU DE MARGE D'EBITDA À DEUX CHIFFRES DANS CHAQUE PAYS * LES ACTIONS MENÉES AU DEUXIÈME SEMESTRE ONT PERMIS D'OPTIMISER LES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT DU GROUPE ET AMÉLIORER LA POSITION FINANCIÈRE À FIN D'EXERCICE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)