Solutions 30 demande un peu de temps, l'action repart

PARIS (Reuters) -Solutions 30 efface mercredi une partie de ses lourdes pertes des deux séances précédentes après avoir dit avoir besoin de quelques mois pour régler ses problèmes.

L'action prend 27,68% à 3,56 euros à 14h18, de très loin la plus forte hausse de l'indice large parisien SBF 120, lui-même en repli de 0,06%.

La cotation du groupe, qui a subi des attaques du fonds activiste Muddy Waters et n'a pas réussi à faire valider ses comptes, avait perdu plus de 70% lundi à la reprise de sa cotation, qui était suspendue depuis le 10 mai, et encore plus de 8% mardi.

"Je veux dire à toutes les parties prenantes qui nous ont fait confiance pendant presque 20 ans de nous laisser encore quelques mois pour arriver à régler ces problèmes", a dit son président du directoire, Gianbeppi Fortis, sur BFM Business.

"On ne va pas lâcher l'affaire, on ne va pas tourner la page, on va aller jusqu'au bout", a-t-il déclaré, dénonçant une nouvelle fois des attaques "sans preuve" contre les comptes de la société, spécialisée dans l'installation de compteurs électriques, et exprimant son désaccord avec la position du cabinet d'audit EY.

"Nous avons demandé avec l'aide du tribunal de commerce de Bobigny d'avoir un médiateur qui va nous aider dans la négociation avec EY, pour une transition avec EY, à la recherche d'un nouveau commissaire aux comptes pour pouvoir avoir des comptes 2020 approuvés et pouvoir continuer", a insisté Gianbeppi Fortis. "C'est ça que nous sommes en train de faire et nous avons juste besoin de quelques mois pour qu'on réalise ça."

Solutions 30, qui dit avoir aussi porté plainte au pénal face aux soupçons de blanchiment d'argent évoqués par Muddy Waters, n'est "absolument pas" confronté à des départs de clients malgré la tourmente actuelle, a assuré son président du directoire, selon lequel "le business (de l'entreprise) est très simple" et "le contexte est bon".

"Tout ce qu'on a besoin, c'est que nos parties prenantes continuent à nous faire confiance quelques mois pour qu'on puisse sortir de ces problèmes."

Le groupe luxembourgeois coté à Paris a annoncé dimanche la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'année 2020, réclamé par l'Autorité des marchés financiers (AMF), mais n'a pas pu obtenir de certification de ses comptes, le cabinet d'audit EY ayant indiqué son "impossibilité d'exprimer une opinion".

Le groupe a réfuté la conclusion d'EY selon laquelle des "anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus".

Solutions 30 est connu notamment en France pour l'installation des compteurs Linky et le raccordement des particuliers aux réseaux de fibre optique.

(Bertrand Boucey et Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)