Solutions 30 affiche un CA au T3 en hausse à 250,7 ME

Solutions 30 SE: * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 250,7 MILLIONS D'EUROS CONTRE 212,4 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN * PERSPECTIVES : CONFIRMANT UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES CETTE ANNÉE, LE GROUPE PRÉVOIT DE FRANCHIR LE CAP SYMBOLIQUE DU MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2023 * PERSPECTIVES : LA RENTABILITÉ DEVRAIT S'AMÉLIORER DANS TOUS LES SEGMENTS GÉOGRAPHIQUES AU SECOND SEMESTRE 2023 * UNE CROISSANCE TIRÉE PAR UNE EXCELLENTE DYNAMIQUE AU BENELUX * AUGMENTATION DU CA DE +17,2 % SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023 A 769,7 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)