A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Solutions 30 affiche un CA au T3 en hausse à 250,7 ME

Solutions 30 affiche un CA au T3 en hausse à 250,7 ME

Solutions 30 SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 250,7 MILLIONS D'EUROS CONTRE 212,4 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES : CONFIRMANT UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES CETTE ANNÉE, LE GROUPE PRÉVOIT DE FRANCHIR LE CAP SYMBOLIQUE DU MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2023

* PERSPECTIVES : LA RENTABILITÉ DEVRAIT S'AMÉLIORER DANS TOUS LES SEGMENTS GÉOGRAPHIQUES AU SECOND SEMESTRE 2023

* UNE CROISSANCE TIRÉE PAR UNE EXCELLENTE DYNAMIQUE AU BENELUX

* AUGMENTATION DU CA DE +17,2 % SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023 A 769,7 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Comparateur courtiers en ligne